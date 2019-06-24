الجيش اليمني يواصل معركته بباقم.. وتقدم لمشارف المديرية

تقدمت قوات اللواء الثالث حرس حدود، التابعة للجيش الوطني اليمني بقيادة العميد هايل القشائي، صوب مركز مديرية باقم في اليمن من الجهة الشمالية في عملية عسكرية متواصلة تخوضها منذ أيام ضد ميليشيات الحوثي.

وسيطرت قوات اللواء على سلسلة تباب القناصين وصولا إلى تبة الاستهداف وشعب هويج. وتم قطع خطوط إمداد المتمردين الرابط بين جبل النار الذي تتمركز به الميليشيات وجناح الصقر، ويعتبر الشريان الرئيسي للميليشيات في تلك السلسلة.

وقال قائد اللواء الثالث حرس حدود، العميد هايل القشائي، إن أبطال الجيش من قوات اللواء الثالث حرس حدود حققوا تقدمًا ميدانيًا جديدًا صوب مركز مديرية باقم بمحافظة صعدة.

كما أكد أن قوات اللواء الثالث حرس حدود بالجيش الوطني، أحكمت سيطرتها على تبّة غبيب أربعة الاستراتيجية، بعد أن تم تطهير آخر موقع للميليشيات في سلسلة التباب البيض والتباب السود الواقعة في قلب الجبهة.

وأضاف أن التحام الجبهات في باقم أصبح مسألة وقت، "وتكون قواتنا حينها حددت مسيرها صوب معقل زعيم الحوثيين في مران وتطهيرها من دنس وجوده".

وكانت اشتباكات عنيفة اندلعت صباح الأحد بين قوات اللواء الثالث حرس حدود والمتمردين الحوثيين بمحور الشامية التابع للجيش الوطني اليمني غرب محافظة صعدة، فرت خلالها الميليشيات الحوثية مخلفة وراءها 9 قتلى وعددا من الجرحى.

وغنمت قوات اللواء الثالث حرس حدود عددا من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وعددا كبيرا من الذخائر.

وكانت قوات اللواء الثالث حرس حدود ضيّقت الخناق على مواقع الانقلابيين في تبة القناصين وجبل النار، من عدة اتجاهات، في وقت تقوم الفرق الهندسية بنزع الألغام لتسهيل المهمة أمام الجيش.

وتعدّ هذه التباب الجبلية من المواقع الاستراتيجية، وسيؤدي سقوطها إلى التحام الجبهات بمحور علب ومحور مران، ما يسهل "حسم المعركة بشكل كامل في مديرية باقم".