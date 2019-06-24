اليمن.. مقتل وكيل محافظة إب في اشتباكات حوثية داخلية

أفادت مصادر (العربية/الحدث) أن عبدالقادر السفياني وكيل محافظة إب الواقعة وسط #اليمن قُتل خلال اشتباكات بين مجموعتين أمنيتين تابعتين لميليشيات الحوثي في مدينة #إب الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

وأوضحت مصادر أمنية محلية أن الاشتباكات تدور بين جماعتين تتبعان القياديين الحوثيين أبوبكر شاكر وجبريل محمد سفيان، إثر خلافات حول النفوذ وجبايات مالية وفساد تورط فيها كل من مدير أمن مديرية الظهار، أبو بكر شاكر، ومدير قسم شرطة 17 يوليو القيادي الحوثي، جبريل محمد سفيان.

وقال شهود عيان إن الاشتباكات دارت في شارع تعز والشارع العام الرئيسيين وسط المدينة، وشاركت فيها قوات من الأمن العام والأمن الخاص، وجرى خلالها استخدام الأسلحة الرشاشة المتوسطة والخفيفة.