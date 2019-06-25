الإرياني: اتفاق السويد بات سلاحاً بيد الحوثي وإيران

وصف وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اتفاق السويد الذي وقعته الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي الانقلابية برعاية الأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بأنه "لم يعد خطوة نحو السلام في اليمن بل أصبح سلاحا بيد الميليشيات الحوثية وإيران وتهديد السلم والأمن في اليمن والإقليم والعالم".

وأكد الإرياني في سلسلة تغريدات على صفحته بموقع "تويتر"، أن الضرورة تقتضي كشف استغلال الميليشيات للاتفاق لتعزيز موقفها العسكري والاستمرار بتهريب الخبراء والأسلحة الإيرانية وإقلاق أمن المنطقة والعالم.

٨-لم يعد #اتفاق_السويد خطوة نحو إحلال السلام بل أصبح سلاحا بيد #المليشيا_الحوثية ونظام طهران لتهديد السلم والأمن في اليمن والإقليم والعالم، عبر استغلال المليشيا للاتفاق لتعزيز موقفها العسكري والاستمرار بتهريب الخبراء والاسلحة الايرانية وتهديد خطوط الملاحة الدولية — معمر الإرياني (@ERYANIM) ٢٤ يونيو ٢٠١٩

إعادة تقييم

وشدد على ضرورة الوقوف لتقييم اتفاق السويد بعد مرور 7 أشهر على توقيعه، والإقرار بالفشل في تحقيق تقدم في أي من الملفات بفعل ممارسة الميليشيات الحوثية، لافتا إلى استغلال الحوثيين الرغبة الصادقة من قبل الحكومة وتحالف دعم الشرعية والمجتمع الدولي في الوصول إلى السلام العادل والشامل والمبني على المرجعيات الثلاث.

واتهم المسؤول اليمني ميليشيات الحوثي بعد اتفاق ستوكهولم بتنفيذ استراتيجية إيران التخريبية بالمنطقة بشكل علني بمجرد أن توقفت العمليات العسكرية في الحديدة، لافتا إلى إعلانها مسؤوليتها عن عمليات إرهابية استهدفت موانئ ومطارات خليجية ومضخات النفط إلى جانب سفن تجارية في ممرات التجارة الدولية.

٦-بعد #اتفاق_استوكهولم نفذت #المليشيا_الحوثية استراتيجية إيران التخريبية بالمنطقة بشكل علني بمجرد ان توقفت العمليات العسكرية في #الحديدة، واعلنت مسئوليتها عن عمليات ارهابية استهدفت موانئ ومطارات خليجية ومضخات النفط إلى جانب سفن تجارية في ممرات التجارة الدولية — معمر الإرياني (@ERYANIM) ٢٤ يونيو ٢٠١٩

عرقلة مستمرة

وأضاف وزير الإعلام اليمني "لم تكتف #الميليشيات_الحوثية بعرقلة تنفيذ اتفاق ستوكهولم بالانسحاب من مدينة وموانئ الحديدة بل إنها لم تلتزم بوقف إطلاق النار واستمرت خروقاتها اليومية بقصف قرى ومنازل المواطنين ومواقع قوات الجيش بمختلف الأسلحة ومحاولات السيطرة على المواقع المحررة وزراعة الألغام والعبوات الناسفة".

وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي تفرغت بعد اتفاق ستوكهولم لفتح جبهات جديدة لإخضاع المواطنين الرافضين لها بمناطق سيطرتها كما في حجور بمحافظة حجة والتي انتهت بجرائم إبادة لمئات القتلى والجرحى والمختطفين والنازحين، وبعضها الآخر للسيطرة على مناطق جديدة كما حدث في محافظتي الضالع ولحج.

٤-بعد #اتفاق_استوكهولم شهدت جبهات #الجوف #مأرب #البيضاء #تعز تصعيد غير مسبوق من قبل #المليشيا_الحوثية المدعومة من ايران

ففي أيام العيد الثلاثة فقط قتلت قناصة الحوثي في تعز 16 طفل في أحد جرائم الابادة التي ترتكبها المليشيا ضد اليمنيين ويعد الأطفال أبرز ضحاياها — معمر الإرياني (@ERYANIM) ٢٤ يونيو ٢٠١٩

تصعيد غير مسبوق

وتابع: "بعد اتفاق ستوكهولم شهدت جبهات الجوف ومأرب والبيضاء وتعز تصعيدا غير مسبوق من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، ففي أيام العيد الثلاثة فقط قتلت قناصة الحوثي في تعز 16 طفلا في إحدى جرائم الإبادة التي ترتكبها الميليشيات ضد اليمنيين ويعد الأطفال أبرز ضحاياها".

وأوضح الإرياني أن ميليشيا الحوثي لم تكتف بعد اتفاق_السويد بتصعيد حربها على اليمنيين في الداخل، بل صعدوا عملياتهم العدائية على المنشآت المدنية في دول الجوار، حيث شهد نصف عام سقوط صواريخ باليستية وهجمات بالطائرات المسيرة إيرانية الصنع، متناسين مصالح أكثر من مليوني مغترب يمني يعولون 10 ملايين بالداخل، وفق تعبيره.