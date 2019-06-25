الضالع.. مقتل 15 حوثياً وتقدم للجيش اليمني

أحرزت قوات الجيش اليمني، الثلاثاء، تقدما ميدانيا في جبهتي حجر وقعطبة شمال وغرب محافظة الضالع (جنوبي البلاد).

وقالت مصادر عسكرية، إن 15 من عناصر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لقوا مصرعهم، أثناء محاولتهم التسلل باتجاه مواقع الجيش الوطني في جبهة حجر غربي محافظة الضالع.. مؤكدة إحباط محاولة العناصر الحوثية، وإجبارها على التراجع باتجاه منطقة الفاخر، بعد تكبدهم 15 قتيلا، وجرح آخرين.

وذكرت المصادر، أنه عقب ذلك شنت قوات الجيش مسنودة بالمقاومة والحزام الأمني هجومين متزامنين على جبهة حجر وتمكنت من تحرير "تباب الباطنة والثعل والخي".

بالتزامن، قصفت مدفعية الجيش الوطني تعزيزات جماعة الحوثي، القادمة من منطقتي "عويش"، و"الطيرمانة"، حيث كانت في طريقها إلى مواقع المواجهات.

إلى ذلك قصفت ميليشيات الحوثي القرى السكنية في مناطق حجر غرب مديرية الضالع وشخب غرب قعطبة، ما أسفر عن إصابة مدني.

وقال سكان محليون، إن المواطن مسعد الجبني أصيب بشظايا في قصف بقذائف الهاون منطقة شخب أطلقتها جماعة الحوثي.

وتشهد المناطق الشمالية والغربية من محافظة الضالع مواجهات مستمرة، حيث تحاول ميليشيا الحوثي استعادة المواقع التي خسرتها خلال المواجهات مع قوات الجيش الوطني في مايو الماضي.