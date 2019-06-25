اليمن.. نزع عشرات الألغام الحوثية في شمال صعدة

أعلن مسؤول عسكري يمني، الاثنين، أن فريق هندسة تابعا للجيش الوطني اليمني، تمكن من انتزاع عشرات الألغام الفردية من مخلفات ما زرعته ميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية باقم بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني عن ركن فريق الهندسة لكتيبة المهام الخاصة في محور باقم شمالي صعدة، الرائد هارون الصوفي قوله، إن فريق الهندسة تمكن من نزع 20 لغماً فردياً.

وأضاف الصوفي أن الميليشيات الحوثية استحدثت ألغاماً فردية مغطاة بالبلاستيك المقوّى، حيث يصعب اكتشافها، وهو ما يتسبب بتأخير عمليات المسح الميداني للألغام التي تزرعها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

ولفت المسؤول العسكري إلى أنه تم خلال العامين الماضيين نزع مئات الألغام والعبوات الناسفة، وتطهير مناطق واسعة تمتد لـ20 كلم مربع في عمق باقم شمال محافظة صعدة، المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي.

وزرعت الميليشيات الحوثية أكثر من مليون لغم في مختلف المحافظات، بحسب تقارير محلية ودولية راح ضحيتها مئات الأشخاص أغلبهم من النساء والأطفال.