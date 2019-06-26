جبهة صعدة.. الشرعية تحقق انتصارات متتالية في مرّان

حقق الجيش اليمني انتصارات متتالية على الحوثيين في محور مران في جبهة صعدة.

وبحسب ما أعلنه الجيش اليمني، أسفرت المواجهات بين "لواء العروبة" بقيادة اللواء عبدالكريم السدعي المسنود من تحالف دعم الشرعية مع الميليشيا الحوثية عن خسائر كبيرة بالأرواح في صفوف الانقلابيين.

وأكدت قوات الجيش اليمني أن "لواء العروبة" تمكّن من السيطرة على المواقع والهيئات الحاكمة والاستراتيجية في المحور.

موضوع يهمك كررت الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً، الثلاثاء، مطالبة الأمم المتحدة بممارسة الضغط على ميليشيا الحوثي... اليمن يحذر مجدداً من حدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر اليمن

وأشارت أنباء عن سقوط قتلى من عناصر الحماية الخاصة لزعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي.

في سياق آخر، أحرزت قوات الجيش اليمني، الثلاثاء، تقدما ميدانيا في جبهتي حجر وقعطبة شمال وغرب محافظة الضالع (جنوب البلاد).

وقالت مصادر عسكرية إن 15 من عناصر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لقوا مصرعهم، أثناء محاولتهم التسلل باتجاه مواقع الجيش في جبهة حجر غرب محافظة الضالع، مؤكدةً إحباط محاولة العناصر الحوثية، وإجبارها على التراجع باتجاه منطقة الفاخر، بعد تكبدهم 15 قتيلا، وجرح آخرين.

وذكرت المصادر أنه عقب ذلك شنت قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية والحزام الأمني هجومين متزامنين على جبهة حجر وتمكنت من تحرير "تباب الباطنة والثعل والخي".

بالتزامن، قصفت مدفعية الجيش اليمني تعزيزات جماعة الحوثي، القادمة من منطقتي "عويش"، و"الطيرمانة"، حيث كانت في طريقها إلى مواقع المواجهات.

إلى ذلك قصفت ميليشيات الحوثي القرى السكنية في مناطق حجر غرب مديرية الضالع وشخب غرب قعطبة، ما أسفر عن إصابة مدني.