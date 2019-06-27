الحوثي يصعد في الحديدة.. قَصْف مستشفى ومسجد

واصلت ميليشيا الحوثي، الأربعاء، استهداف مساجد ومستشفيات في الحديدة، ما أدى لوقوع قتلى ومصابين وأضرار مادية.

فقد قتل يمني وأصيب 4 آخرون بقصف شنته ميليشيا الحوثي استهدف مسجداً ومنازل مواطنين في مدينة الحديدة غرب اليمن.

وأفادت مصادر محلية أن الميليشيات الحوثية استهدفت بقصف مكثف مسجد الهدى أكبر مسجد في حي المنظر المكتظ بالسكان والمتاخم لمطار الحديدة من الجهة الجنوبية.

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وأكدت أن قذائف مدفعية الميليشيات الحوثية أصابت بشكل مباشر المسجد. وتسبب القصف بنزوح عدد من الأسر إلى قرى النخيلة والشجيرة جنوب الحديدة.

إلى ذلك، أصيب أربعة أطفال من أسرة واحدة بجروح متفاوتة، الأربعاء، جراء مقذوف هاون للميليشيات الحوثية في مريس شمال الضالع جنوب اليمن.

وأوضحت مصادر محلية أن الميليشيات الحوثية المتمركزة في الجهة الشمالية من مريس استهدفت القرى الآهلة في المنطقة بالقصف العشوائي بالقذائف المدفعية والصاروخية.

وبينما كان الأطفال الأربعة متوجهين إلى أحد الوديان القريبة من غول الديمة انفجرت قذيفة هاون متسببة في إصابات بعضها خطيرة بالأطفال الأربعة، ثلاثة منهم أشقاء.

وأوضح مصدر طبي أنه تم إسعاف الأطفال المصابين، وأن بعضهم إصابته خطرة بينما أخرى متوسطة.

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على صعيد متصل، قصفت الميليشيات "مستشفى 22 مايو" داخل مدينة الحديدة غرب اليمن، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان المبعوث الأممي، مارتن غريفيثس، عن اعتزامه استئناف المشاورات مع الأطراف اليمنية في أقرب وقت ممكن، والاستمرار في المضي قدماً بعملية السلام.

وذكرت مصادر عسكرية أن ميليشيات الحوثي قصفت بشكل مباشر المستشفى داخل المدينة، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل في الطابق الثاني للمستشفى.

ووزع الإعلام العسكري التابع للمقاومة اليمنية المشتركة صوراً ومشاهد أولية للحريق في المستشفى الذي سبق أن تعرض للقصف مرات كثيرة من قبل الميليشيات الحوثية منذ بدء سريان قرار وقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة في ديسمبر الماضي.