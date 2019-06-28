جولة جديدة لغريفثس في 3 دول.. بحثاً عن حل سياسي باليمن

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفثس، بدء جولة جديدة إلى ثلاث دول، لبحث مساعي السلام في اليمن، بعد توقف دام نحو شهرين.

ونشر المركز الإعلامي الخاص بالمبعوث الأممي على حسابه في تويتر، مساء الجمعة، بيانا مقتضبا أكد فيه أن المبعوث الخاص إلى اليمن مارتن غريفثس سيزور الأسبوع المقبل كلا من روسيا والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان من أجل التباحث للمضي قدما بعملية السلام في اليمن.

يزور المبعوث الخاص #روسيا ، #الامارات المتحدة العربية وسلطنة #عمان الأسبوع المقبل للمضي قدما" بعملية السلام في #اليمن. انه مصمّم على التوصّل الى حلّ سياسي شامل للنزاع ويشجّعه التزام الأطراف وأصحاب الشأن على الانخراط معه. — OSE_Yemen (@OSE_Yemen) June 28, 2019

وأضاف البيان أن غريفثس مصمّم على التوصل إلى حل سياسي شامل للنزاع، ويشجّعه في ذلك التزام الأطراف وأصحاب الشأن على الانخراط معه.

ومن المتوقع أن يلتقي المبعوث الأممي في سلطنة عمان وفدا من جماعة الحوثي.

لقاء مع نائب الرئيس اليمني

وكان غريفثس التقى، الأربعاء، في العاصمة السعودية الرياض نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر بعد نحو شهرين من القطيعة، إثر اتهام الحكومة اليمنية له بالتماهي مع جماعة الحوثي.

وبعث الرئيس اليمني في الـ 22 من مايو الماضي، خطابا للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس يشكو فيه تجاوزات المبعوث الخاص إلى اليمن، وانتقد فيه ما أسماه "سوء فهم غريفثس لطبيعة الصراع في اليمن".

ومنتصف يونيو الجاري، أوفدت الأمم المتحدة وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، التي أجرت مشاورات مع الرئيس اليمني لإعادة ترميم العلاقة بين الطرفين، والسبت الماضي قال غوتيريس في رسالة إلى هادي، إن التعاون بين المنظمة الدولية والحكومة اليمنية يشكل "مفتاح الحل" للأزمة في البلاد.