شاهد.. الجيش اليمني يتلف 5 آلاف لغم حوثي في حجة

أتلفت الفرق الهندسية التابعة للجيش اليمني، الجمعة، أكثر من خمسة آلاف لغم أرضي وعبوة ناسفة ومتفجرات عن بُعد زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية، وتم انتزاعها خلال الأيام الماضية من المناطق المحررة شمال محافظة حجة (شمال غرب البلاد).

وبحسب مصدر عسكري بالفرق الهندسية التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة، فإن تلك الألغام والمتفجرات تتنوع بين ثلاثة آلاف لغم مضاد للعربات بعضها روسي وإيراني الصنع، والبعض منها محلي الصنع وألف لغم مضاد للأفراد وألف عبوة ناسفة مختلفة الحجم ومئة عبوة متفجرة عن بعد.

وأضاف المصدر أنه تم انتزاع تلك الألغام والعبوات الناسفة المختلفة من المناطق المحررة حديثاً كقرى بني حسن بمديرية عبس ومزارع النسيم وبعض قرى مديرية حيران حيث تم جمعها وإتلافها بتفجير هز صحراء ميدي.

وقال رئيس شعبة الهندسة العسكرية بالمنطقة العسكرية الخامسة، العميد ياسر الروحاني، إن إجمالي ما تم انتزاعه من قبل الفرق الهندسية بلغ 37 ألف لغم في كل من مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس وأجزاء من مستبأ.

وأكد استمرار فرق الهندسة في تطهير حقول الألغام الحوثية لتأمين حياة المواطنين العائدين لقراهم ومزارعهم.

وكانت الفرق الهندسية التابعة للمنطقة الخامسة قد أتلفت خلال السنوات الماضية أكثر من 32 ألف لغم وعبوة ناسفة ليبلغ عدد الألغام والعبوات الناسفة التي أتلفتها المنطقة إلى 37 ألف لغم وعبوة ناسفة.