صعدة.. اختطافات حوثية لمدنيين بعد مواجهات مع قبائل

قالت مصادر يمنية إن ميليشيات الحوثي الانقلابية، نفذت، اليوم السبت، حملة اختطافات واسعة طالت عشرات المدنيين في مديرية منبه التابعة لمحافظة صعدة أقصى شمال البلاد.

وأكدت المصادر أن الحوثيين داهموا عشرات المنازل في منطقة شعبان، وقبضوا على أشخاص بالقوة واقتادوهم إلى جهة غير معلومة.

وأضافت: "المسلحون الحوثيون أخذوا من كل بيت شخص بالقوه كرهائن".

وتقع منطقة شعبان جوار منطقة الأزهور التي يتمركز فيها الجيش الوطني منذ فتح جبهة رازح قبل حوالي عامين.

وتأتي هذه التحركات بعد يوم من اندلاع مواجهات عنيفة بين الحوثيين وقبائل بني خولي استخدمت فيها جميع أنواع الأسلحة في مناطق معروفة بالوعورة وصعوبة التضاريس.

وهاجمت ميليشيات الحوثي، بحسب المصادر، قبائل بني خولي بصورة مباغتة وحشدت قوات وآليات وعتادا كبيرا.

ووفقا للمعلومات المتواردة، فإن قبائل بني خولي المعروفة بمناوأة الحوثيين منذ فترات الحروب الست، دحرت الهجوم الحوثي.