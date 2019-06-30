بالصور.. مجزرة حوثية جديدة ضد المدنيين في تعز

قُتل أربعة مدنيين وأصيب 8 آخرون بينهم أطفال، الأحد، في مجزرة جديدة ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في مدينة تعز جنوب غرب اليمن.

وقال مصدر محلي، إن ميليشيات الحوثي المتمركزة في تباب الحوبان استهدفت بقذائف هاون تجمعاً للمواطنين يستلمون الإغاثة في حي شعب الدبا شرقي مدينة تعز.

وأدى سقوط قذيفتي هاون إلى مقتل أربعة مدنيين، بينهم طفل، وإصابة ثمانية آخرين، جروح بعضهم خطيرة، نقلوا على إثرها إلى مستشفى الثورة العام، طبقاً للمصدر.

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وكثفت ميليشيات الحوثي عمليات القنص والقصف، على الأحياء السكنية في مدينة تعز، التي تفرض حصارا خانقا عليها منذ أربعة أعوام، وترتكب انتهاكات وجرائم حرب بحق المدنيين.

وكان مكتب حقوق الإنسان في تعز، كشف في إحصائية رسمية، مؤخرا، ارتكاب ميليشيات الحوثي 30494 انتهاكا بحق السكان المدنيين في تعز خلال الفترة من مارس 2015 وحتى 15 يونيو 2019، نجم عنها مقتل 2720 مدنيا، وإصابة 13494 مدنيا، وأغلب الضحايا أطفال ونساء.