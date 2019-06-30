ذمار.. الحوثي يفتتح سجناً سرياً جديداً أسفل مستشفى

كشفت مصادر يمنية، الأحد، عن افتتاح ميليشيات الحوثي الانقلابية، بمحافظة ذمار وسط البلاد، سجنا سريا جديدا أسفل المستشفى العام "وسط المدينة".

وقالت المصادر إن الميليشيات حولت عدة أماكن في المستشفى، منها الطابق السفلي إلى سجون سرية.

وأكدت أن نحو 80 مختطفاً من عدة محافظات يمنية، محتجزون لدى الميليشيات في هذا المعتقل الذي يخضع لحراسة أمنية مشددة.

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وسبق أن كشفت مصادر حقوقية أن محافظة ذمار التي تشكل نقطة العبور الرئيسية لمناطق جنوب ووسط اليمن نحو صنعاء، تضم ما يقارب 65 معتقلا، في مبانٍ حكومية وقلاع أثرية، بالإضافة لمنازل سكنية تستخدم كسجون سرية للمناوئين لها.

وأشارت تلك التقارير إلى وجود أكثر من 3 آلاف مختطف ومخفي قسريا في هذه السجون، بينهم 1668 من أبناء المحافظة ذاتها.