طائرات التحالف تقصف تعزيزات ميليشيات الحوثي في حجة

قتل وجرح العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية بقصف من طائرات تحالف دعم الشرعية، ومدفعية الجيش الوطني اليمني في شمال غرب محافظة حجة.

وذكر المركز الإعلامي للجيش الوطني اليمني، أن طائرات التحالف استهدفت تعزيزات للميليشيات في قرية الطينة بمديرية مستبأ، وأسفر القصف عن تدمير عدد من الآليات العسكرية، ومقتل جميع من كانوا على متنها.

وبالتزامن استهدفت مدفعية الجيش الوطني اليمني حشوداً وتعزيزات للميليشيات في مناطق متفرقة من مديريات حيران، وحرض، وعبس، ومستبأ.

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المركز أوضح كذلك، أن الميليشيات كانت قد حشدت أعداداً كبيرةً من مقاتليها وآلياتها العسكرية إلى جبهات حجة، لوقف تقدم الجيش الوطني، وتحديداً في مديريتي حرض ومستبأ.

استهداف وتطهير

وكانت مقاتلات التحالف قد استهدفت بضربة جوية، مطلع يونيو، تجمعاً سرّياً لميليشيات الحوثي في محافظة حجة، عقب رصدهم وتتبعهم عبر عملية استخباراتية دقيقة.

وأكدت المصادر أن الضربة الجوية أسفرت عن مقتل نحو 17 مسلحاً حوثياً بينهم قيادات ميدانية.

وأشارت المصادر إلى أن غالبية قتلى الضربة الجوية من قيادات وميليشيا الحوثي ينحدرون من مديرية أفلح الشام بمحافظة حجة.

وواصلت الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني اليمني، الجمعة، تطهير الأراضي المحرّرة من قبضة الميليشات في حجة، بإتلاف أكثر من خمسة آلاف لغم أرضي وعبوة ناسفة ومتفجرات عن بُعد زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية، وتم انتزاعها خلال الأيام الماضية من المناطق المحررة شمال محافظة حجة (شمال غرب البلاد).

وبحسب مصدر عسكري بالفرق الهندسية التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة، فإن تلك الألغام والمتفجرات تتنوع بين ثلاثة آلاف لغم مضاد للعربات بعضها روسي وإيراني الصنع، والبعض منها محلي الصنع وألف لغم مضاد للأفراد وألف عبوة ناسفة مختلفة الحجم ومئة عبوة متفجرة عن بعد.