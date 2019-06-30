الحوثي يقصف المدنيين بتعز أثناء تسلمهم مواد إغاثية

أفادت مصادر محلية الأحد، بمقتل أربعة مدنيين، بينهم طفل، وجرح سبعة آخرين في قصف مدفعي لميليشيات الحوثي الانقلابية استهدف تجمعاً لمدنيين في حي سكني بمدينة تعز جنوب غرب اليمن.

وأوضح شهود عيان أن الميليشيات استهدفت بقذائف مدفعية الهاون تجمعا للمدنيين أثناء تسلمهم مواد إغاثية في حي حوض الأشراف، شرق المدينة.

وتقصف مليشيا الانقلاب بين الحين والآخر الأحياء السكنية في مدينة تعز، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى في صفوف المدنيين.

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في سياق آخر، قُتل وجرح العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية بقصف من طائرات تحالف دعم الشرعية، ومدفعية الجيش الوطني اليمني في شمال غرب محافظة حجة.

وذكر المركز الإعلامي للجيش الوطني اليمني، أن طائرات التحالف استهدفت تعزيزات للميليشيات في قرية الطينة بمديرية مستبأ، وأسفر القصف عن تدمير عدد من الآليات العسكرية، ومقتل جميع من كانوا على متنها.

وبالتزامن استهدفت مدفعية الجيش الوطني اليمني حشوداً وتعزيزات للميليشيات في مناطق متفرقة من مديريات حيران، وحرض، وعبس، ومستبأ.

المركز أوضح كذلك، أن الميليشيات كانت قد حشدت أعداداً كبيرةً من مقاتليها وآلياتها العسكرية إلى جبهات حجة، لوقف تقدم الجيش الوطني، وتحديداً في مديريتي حرض ومستبأ.