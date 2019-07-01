الحوثي يعتزم رفع حصانة 100 نائب معارض تمهيدا لمحاكمتهم

كشفت مصادر برلمانية في العاصمة اليمنية صنعاء عن عزم ميليشيات الحوثي الانقلابية رفع الحصانة عن 100 من أعضاء مجلس النواب المعارضين للانقلاب والمؤيدين لعودة الشرعية.

موضوع يهمك أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام"، الأحد، عن انتزاع 1839 لغما كانت زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية... اليمن.. "مسام" ينزع 1839 لغماً زرعها الحوثيون في شهر اليمن

وأوضحت مصادر قناتي "العربية" و"الحدث" أن مهدي المشاط، رئيس المجلس الأعلى للانقلابيين اجتمع مع رؤساء اللجان البرلمانية التخصصية المتواجدين في صنعاء بحضور عدد من قادة الانقلاب من الحوثيين ورئيس مجلس القضاء، وأبلغهم أنه يعتزم إحالة قائمة بأسماء 100 نائب برلماني من المتواجدين في الخارج إلى النائب العام للبدء باتخاذ الإجراءات القضائية، وتوجيه التهمة لهم بالخيانة تمهيداً لإحالة القائمة إلى مجلس النواب في صنعاء لرفع الحصانة عن هؤلاء النواب، بما يسمح بمحاكمتهم غيابيا، ومصادرة ممتلكاتهم.

وأكدت المصادر أن رؤساء اللجان البرلمانية حذروا من خطوة كهذه، ومن تبعاتها. وأبدوا اعتراضهم على أي إجراء يستهدف رفع الحصانة عن النواب في الخارج، لأنه سيؤدي إلى رد فعل مماثل، وانقسام كامل للبرلمان، وسيضع المزيد من العراقيل أمام الوصول إلى حل سياسي للأزمة، وسيطيل أمد الحرب.