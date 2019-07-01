اليمن.. "مسام" ينزع 1839 لغماً زرعها الحوثيون في شهر

أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام"، الأحد، عن انتزاع 1839 لغما كانت زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية خلال شهر يونيو ٢٠١٩م، في عدد من المحافظات والمناطق اليمنية المحررة.

وأوضح المشروع في بيان، أنه انتزع 604 ألغام منها أربعة مضادة للأفراد و268 لغما مضادا للدبابات و330 ذخيرة غير متفجرة وعبوتين ناسفة خلال الأسبوع الرابع من شهر يونيو، ليبلغ ما جرى نزعه خلال شهر يونيو 1839 لغماً.

وأشار البيان إلى أن إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن بلغ 74115 لغماً زرعتها الميليشيات الحوثية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

وتقول الحكومة اليمنية إن الفرق الهندسية وبرامج إقليمية ودولية، انتزعت ما يقارب الـ 500 ألف لغم وعبوة ناسفة منذ اندلاع الحرب.

وبحسب تصريحات رسمية هناك ما يزيد عن مليون لغم وعبوة ناسفة ما زالت مزروعة ولم يتم نزعها.