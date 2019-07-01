يمني رفض دفع إتاوات مالية.. فقتله الحوثيون

أقدم مسلحون حوثيون في حاجز تفتيش، على قتل مواطن، بمحافظة البيضاء، وسط اليمن، بعد أن رفض دفع إتاوة مالية لهم.

وقالت مصادر محلية إن المواطن عبدالله مثنى السلالي قتل برصاص مسلحين حوثيين، بعد أن اعترضوه في إحدى الطرقات بمديرية الشرية.



ووفقا للمصادر فإن السلالي يعمل سائق شاحنة لنقل المشتقات النفطية واعترضه عناصر حوثيون طالبوه بدفع مبلغ مالي كإتاوة، إلا أنه رفض، فأطلقوا النار عليه.

وتفرض مليشيات الحوثي الانقلابية في حواجز التفتيش بالمحافظة، إتاوات مالية كبيرة على المارة، فيما تمارس جرائم وانتهاكات جسيمة طالت فئات مختلفة من المجتمع وأسفرت عن سقوط جرحى وقتلى مدنيين.

وكانت ميليشيا الحوثي استحدثت قبل يومين نقطة تفتيش في منطقة "آل حسين" بمديرية الشرية في البيضاء لغرض جمع إتاوات ومبالغ مالية مضاعفة من شاحنات النقل المارة من الطريق.