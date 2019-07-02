التحالف يغير على مواقع الحوثيين في إب

شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن غارات عدة، صباح الثلاثاء، على معسكر الحمزة ومواقع أخرى تابعة لميليشيات الحوثي جنوب محافظة إب وسط البلاد.

واستهدف القصف مخازن أسلحة للانقلابيين في المعسكر الواقع في مديرية السبرة، إضافة إلى ثكنات ومواقع أخرى في محيط المعسكر، وفق مصادر محلية.

وأفادت المصادر أن انفجارات كبيرة وقعت داخل المعسكر، وصل دويها إلى أرجاء بعيدة في المنطقة.

ويعتبر معسكر الحمزة من أهم معسكرات الحوثيين التدريبية ومركز إمداد للانقلابيين قريبا من مناطق المواجهات في الضالع.

وفي حزيران/يونيو الماضي، قتل وكيل محافظة إب، عبدالقادر السفياني، خلال اشتباكات بين مجموعتين أمنيتين تابعتين للميليشيات في مدينة إب.

وأوضحت مصادر أمنية محلية أن الاشتباكات دارت بين جماعتين تتبعان القياديين الحوثيين أبوبكر شاكر وجبريل محمد سفيان، إثر خلافات حول النفوذ وجبايات مالية وفساد تورط فيها كل من مدير أمن مديرية الظهار، أبوبكر شاكر، ومدير قسم شرطة 17 يوليو القيادي الحوثي، جبريل محمد سفيان.