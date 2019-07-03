الضالع.. قناصة الحوثي مستمرون في قتل الأطفال

قتل رصاص قناص ميليشيات الحوثي الانقلابية الثلاثاء، طفلا في منطقة القفلة بقعطبة التابعة لمحافظة الضالع جنوب اليمن.

وقال مصدر محلي إن قناصا حوثيا أنهى حياة الطفل محمد صالح المشرقي (14عاما)، بعد يوم واحد على مقتل طفلين برصاص القناصة.

موضوع يهمك كثفت ميليشيا الحوثي الانقلابية، من استحداث المتارس في المباني السكنية داخل مدينة الحديدة غرب اليمن، عقب فشل ثلاث هجمات... الحديدة .. الحوثي يحول المباني السكنية إلى متاريس اليمن

في التفاصيل، سقط الطفل محمد المشرقي صريعا أثناء توجهه لمساعدة والده بمزرعتهم بوادي خرفة القريب من القفلة بمديرية قعطبة. حيث أفاد المصدر أن الطفل توفي فور اختراق جسده رصاصة قناص ميليشيا الحوثي الانقلابية.

استهداف مباشر

يذكر أن قناصة الميليشيا الحوثية مازالت مستمرة في استهداف المدنيين بجبهة حجر بصورة مباشرة، كما أن معظم الضحايا من النساء والأطفال.

كذلك، سقط الاثنين طفلان من أهالي قرية "ظفير الشريفة" جنوب باجة شمال غرب مديرية قعطبة برصاص قناصة الميليشيا الحوثية.

وذكر مصدر محلي أن عملية الاستهداف كانت مباشرة إلى أماكن سكنهم. والطفلان القتيلان هما: وسيم مصلح قاسم(بليم)، وخطاب محسن الجحافي.