الحديدة .. الحوثي يحول المباني السكنية إلى متاريس

كثفت ميليشيا الحوثي الانقلابية، من استحداث المتارس في المباني السكنية داخل مدينة الحديدة غرب اليمن، عقب فشل ثلاث هجمات واسعة شنتها في محاولة لتجاوز خطوط التماس.

ووثقت عدسة الإعلام العسكري التابع للمقاومة اليمنية، قيام عناصر الميليشيات الحوثية باستحداث متارس في مبانٍ سكنية بالقرب من خطوط التماس في شارع الخمسين.

ويأتي استحداث المتارس بوتيرة عالية، بحسب مصادر عسكرية، في إطار تصعيد غير مسبوق من قبل الميليشيات الحوثية تجاوز مجرد إطلاق النار والقذائف ومحاولات التسلل إلى هجمات واسعة ومحاولة التقدم والسيطرة على أحياء سكنية محررة.

موضوع يهمك أعلن الجيش اليمني، الثلاثاء، عن تمكنه بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية من تحقيق تقدمات وصفها بـ"الاستراتيجية"، في جبهة... فيديو.. الجيش اليمني يحقق تقدما استراتيجيا بمعقل الحوثي اليمن

تصعيد غير مسبوق

وتقصف الميليشيات الحوثية من داخل الأحياء السكنية بكثافة على المناطق والأحياء المحررة بمدينة الحديدة، مع تصعيدها غير المسبوق واستمرار خروقاتها للهدنة الأممية ورفض تنفيذ اتفاق السويد منذ توقيعه في ديسمبر الماضي.

وقالت مصادر ميدانية إن تحركات شوهدت لمجاميع حوثية في وخلال خطوط التماس الرئيسية وداخل الأحياء السكنية المواجهة للخطوط والمناطق المحررة.

وحذرت مصادر عسكرية في وقت سابق، من تحركات ودفع لقوات ومجاميع مسلحة في جبهات الساحل الغربي وداخل مدينة الحديدة واستقدام تعزيزات من خارج المحافظة في سياق تصعيدها المتواصل بالتوازي مع التحركات الأممية لتحقيق أي تقدم في تنفيذ اتفاق السويد بشأن الحديدة والمتضمن انسحاب ميليشيات الحوثي من المدينة وموانئها.