فيديو.. الجيش اليمني يحقق تقدما استراتيجيا بمعقل الحوثي

أعلن الجيش اليمني، الثلاثاء، عن تمكنه بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية من تحقيق تقدمات وصفها بـ"الاستراتيجية"، في جبهة المزرق جنوب غربي محافظة صعدة، المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي الانقلابية أقصى شمال البلاد.

وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن قوات الجيش الوطني مسنودة بطيران تحالف دعم الشرعية شنت هجوماً مباغتاً تمكنت خلاله من تحرير مناطق استراتيجية في جبهة المزرق جنوب غربي صعدة.

وأكد، تحرير عدد من المناطق والمواقع الاستراتيجية في جبهة المزرق، الواقعة بين مديريتي الظاهر بمحافظة صعدة وحرض بمحافظة حجة، وصولاً إلى السيطرة النارية على الخط الرابط بين المزرق في عزلة الفج والملاحيظ والمناطق المحيطة به.

ونشر المركز مقطع فيديو لجانب من المعارك التي يخوضها الجيش اليمني ضد الميليشيات الحوثية في جبهة المزرق.