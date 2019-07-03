مقتل نائب مدير أمن مأرب في اشتباكات مع عناصر حوثية

كشفت مصادر أمنية في مأرب اليمنية عن وجود خلايا نائمة تابعة لميليشيات الحوثي، بدأت بمهاجمة مراكز أمنية في المحافظة.

وقال مصدر أمني إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات الأمن وعناصر وصفها بالخارجة عن القانون في منطقة "المنين" ومدينة مأرب القديم جنوب مدينة مأرب.

وأضاف أن الاشتباكات اندلعت بين الأمن وعناصر حوثية مسلحة، بعد أن قامت تلك العناصر باستهداف قوات الأمن في منطقة "مفرق السد".

وباشرت قوات الأمن بملاحقة العناصر الخارجة عن القانون، وما زالت العملية مستمرة.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل نائب مدير أمن قسم "المدينة" المقدم مجاهد عبود الشريف، وإصابة عدد آخر من الجنود.

وأضاف المصدر أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من العناصر الخارجة عن القانون.

وأشار إلى أن هناك أمراً قضائياً بالقبض على ثلاثة من تلك العناصر ينتمون لأسرة "الباروت"، لاتهامهم بقتل اثنين من رجال الأمن الاثنين الماضي في مفرق السد.

وأضاف المصدر أن العناصر الخارجة عن القانون بدأت منذ يومين تحشد، وتستعد للهجوم على قوات الأمن المرابطة في المنطقة.

وأشار إلى أن قوات الأمن لا تزال تلاحق العناصر الخارجة عن القانون وتحذر من التستر عليهم، بعد أن ثبت ارتباطهم بالميليشيات الانقلابية في صنعاء.