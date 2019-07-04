رئيس الوزراء اليمني يؤكد على مواجهة الإرهابيين في مأرب

أكد رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، دعم الحكومة الكامل لجهود فرض سيادة القانون وبسط الأمن وتفويت الفرصة على أية عناصر إرهابية أو تخريبية تريد النيل من الاستقرار والتنمية الذي تحققه محافظة مأرب.

وأعرب عن إدانته الشديدة لاستهداف ميليشيات الحوثي بصاروخ باليستي، منزل محافظ مأرب وسط حي سكني مكتظ بالمدنيين في مديرية الوادي.

وأكد أن تكامل الأدوار بين العناصر التخريبية وميليشيات الإرهاب الحوثية لن يثني الدولة والحكومة والسلطة المحلية في مأرب عن القيام بدورها في استكمال إنهاء الانقلاب واستئصال شأفة الإرهاب.

وأشاد رئيس الوزراء اليمني بالتفاف أبناء محافظة مأرب بمختلف أطيافهم وتوجهاتهم حول قيادة السلطة المحلية للحفاظ على النموذج المتميز الذي حققته مأرب في التعافي وتفعيل مؤسسات الدولة والتعايش، موجهاً بالمزيد من اليقظة الأمنية ومضاعفة الجهود في شتى المجالات.