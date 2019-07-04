قتلى وجرحى بالحديدة.. المقاومة تدمر مخزن أسلحة للحوثي

استهدفت المقاومة الشعبية الأربعاء، مخزن أسلحة وآليات عسكرية تابعة للمليشيات الحوثية فدمرتها، وذلك رداً على قصف الميليشيا منشآت حيوية وأحياء سكنية محررة داخل مدينة الحديدة غربي اليمن.

وسقط عشرات بين قتلى وجرحى إثر الاستهداف.

من جهته، أوضح الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية، أن مدفعية اللواء الثالث حراس الجمهورية دمرت عربة متحركة على متنها بي 10 بعد دقائق من قصف مكثف استهدف مجمع إخوان ثابت الصناعي والتجاري في شارع صنعاء.

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وأضاف أن تدمير العربة أعقبته انفجارات ضخمة في ذات الموقع الذي تمركزت فيه بعد قصفها للمجمع الصناعي.

يذكر أن الانفجارات استمرت مع تصاعد ألسنة اللهب أكثر من ساعتين كاشفة عن أحد الأنفاق الملغومة التي استحدثتها المليشيات الحوثية تحت غطاء اتفاق السويد.

ووزع الإعلام العسكري مشاهد للحظة تدمير العربة المتحركة والانفجارات في النفق وفرار المليشيات الحوثية.

تظهر المشاهد أنفاقاً وخنادق مستحدثة للمليشيات في محيط ذات الموقع شمال شرق مطار الحديدة.