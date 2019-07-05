المبعوث الأممي يلتقي وفد الحوثي في مسقط بشأن الحديدة

التقى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيثس وفد الحوثيين في مسقط برئاسة محمد عبدالسلام، في إطار الجولة التي بدأها غريفيثس من موسكو ثم أبوظبي وصولاً إلى مسقط.

وناقش غريفيثس مع وفد الحوثيين سبل الدفع باتفاق الحديدة ومعالجة العراقيل التي تعترض تنفيذه والملف الاقتصادي.

يأتي ذلك فيما أكد مصدر في الفريق الحكومي للجنة إعادة الانتشار في الحديدة أن الميليشيات تواصل زرع العراقيل أمام استئناف عمل اللجنة الثلاثية للرقابة على تنفيذ الاتفاق.

وقال رئيس الفريق الحكومي في اللجنة، صغير بن عزيز، إن على رئيس اللجنة الجنرال لوليسغارد إلزام الميليشيات على حضور الاجتماع القادم في مناطق سيطرة الشرعية، لا البحث عن بدائل تناسب الانقلابيين.

التأكيدات الأممية بتصحيح اختلالات مسار تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في موانئ الحديدة، وتنفيذ اتفاق ستوكهولم تصطدم مجدداً بتعنت الحوثيين.

تعثر استئناف عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار بعقد اجتماع مشترك كان مقرراً منتصف الأسبوع بحضور ممثلي الحكومة والانقلابيين وأُرجع إلى عراقيل وتعنت ممثلي الانقلابيين في اللجنة.

رئيس الفريق الحكومي في اللجنة صغير بن عزيز قال لقناة "الحدث" إن الحوثيين أغلقوا كل المعابر وقيدوا حركة رئيس اللجنة لوليسغارد، وعطلوا عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، عبر إغلاق الطرقات وزرع الألغام.

بن عزيز أبدى استغرابه من طلب لوليسغارد عقد اللقاء المشترك في ميناء الحديدة على متن سفينة استأجرتها الأمم المتحدة، بعد أن رفض الحوثيون عقده في مناطق سيطرة الشرعية.

هذه التعقيدات تعكس - بحسب محللين - عدم جدية الانقلابيين في استئناف عملية السلام، والاستجابة لتصحيح مسار خطة إعادة الانتشار تحت رقابة لجنة التنسيق بمشاركة ممثلي الحكومة.

موضوع يهمك ذكرت محطة "خبر ترك" التلفزيونية الخاصة أنه سيتم تحميل أول دفعة من منظومة الدفاع الروسية إس-400، التي اشترتها أنقرة على... إعلام تركي: منظومة إس-400 الروسية تصل تركيا الأسبوع المقبل العرب و العالم

وأوضح رئيس الفريق الحكومي أن اللجنة عقدت 4 اجتماعات في مناطق سيطرة الانقلابيين بمشاركة أعضاء الفريق الحكومي رغم تعرضهم لمضايقات عدة، مبدياً تمسك الطرف الحكومي بضرورة عقد الاجتماع في مناطق سيطرة الشرعية.

وقال بن عزيز إنه من الأحرى أن يلزم لوليسغارد ممثلي الحوثي بحضور الاجتماع في مناطق سيطرة الشرعية لا أن يبحث عن حلول تناسبهم.

ويرى مراقبون أن تعثر الجنرال لوليسغارد في استئناف عمل لجنة التنسيق يعطي رسائل واضحة للمبعوث الأممي أن عدم ممارسة ضغوط أممية ودولية على الانقلابيين سيبقي على اتفاق ستوكهولم حبرا على ورق.