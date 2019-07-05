بعد تضييق الحوثي.. منظمة إغاثية فرنسية تعلق عملها في إب

أعلنت وكالة التعاون التقني والتنمية الفرنسية المعروفة اختصاراً بـ"أكتد"، عملها بمحافظة إب وسط اليمن، بعد منعها من ممارسة أعمالها من قبل السلطات المحلية الخاضعة لسيطرة ميليشياJ الحوثي.

وأفادت مصادر إعلامية يمنية أن منظمة "أكتد" أوقفت أنشطتها وأعمالها الإغاثية والإنسانية بالمحافظة للشهر الثالث على التوالي لكنها لم تعلن ذلك، نتيجة قرار غير معلن من الميليشيات الحوثية بمنعها من مزاولة أنشطتها في إب، فضلاً عن صنعاء ومحافظات أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين.

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وبحسب المصادر، فإن عدداً من المشاريع التي كانت قيد التنفيذ توقفت، ومن بينها مشروع النقد مقابل العمل ببناء الفصول الدراسية وترميم عدد من المدارس ورصف الطرق وحماية مصادر المياه وتزويد مشاريع مياه بالاحتياجات من مولدات كهربائية ومشتقات نفطية وكذا مشاريع أخرى متعددة بمختلف مديريات محافظة إب.

يذكر أن منظمة أكتد هي منظمة فرنسية، تأسست عام 1993م، وتنشط منذ سنوات في عدد من المحافظات اليمنية لا سيما محافظة إب.

وكان برنامج الأغذية العالمي أعلن في 20 يونيو الجاري تعليقاً جزئياً لتوزيع المساعدات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، واتهم الحوثيين باستغلال المساعدات للتربح وتحويلها بعيداً عن المستحقين.

وتتعرض المنظمات الأممية والدولية العاملة في اليمن إلى حملات تحريض وتهديدات من قبل الحوثيين، وسط بروز تقارير دولية ومحلية تؤكد نهب الميليشيا للعملية الإغاثية وإعاقة عمل المنظمات.