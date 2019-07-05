تقدم الجيش الوطني في رازح بإسناد جوي من التحالف

تواصل قوات الجيش الوطني بإسناد جوي من مقاتلات تحالف دعم الشرعية تقدمها الميداني في جبهة محور رازح غرب محافظة صعدة أقصى شمالي البلاد.

وتمكنت قوات الجيش الوطني من السيطرة الكاملة على بيت حشران ومعتق العتم والعريشة ومواقع أخرى في مديرية رازح.

ووسط تقهقر كبير أوساط عناصر الميليشيات، تسيطر قوات الجيش الوطني ناريا على مواقع الانقلابيين المتمركزين في آل زاهر وآل شرقة والوحدة الصحية في المديرية ذاتها.

وجاءت السيطرة على هذه المواقع عقب مواجهات ضارية خاضها الجيش الوطني ضد ميليشيات الحوثي التي لاذت عناصرها بالفرار باتجاه بني معين وآل علي.

بدورها، دمرت مقاتلات التحالف بعدة غارات جوية عيارات ثقيلة للميليشيات، كما استهدفت بغارات أخرى مواقعهم وتحصناتهم في المنطقة ذاتها.

إلى ذلك، تمكن الفريق الهندسي لنزع الألغام من نزع أكثر من عشرين لغما أرضيا وعبوة ناسفة زرعتها الميليشيات جوار مساكن المواطنين وداخل مزارعهم وفي الطرقات العامة.