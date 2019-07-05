شاهد.. إتلاف 2000 لغم حوثي في صعدة

أعلن الجيش اليمني عن إتلاف 2000 لغم وعبوة متفجرة زرعها الحوثيون في مناطق متفرقة بمديرية الظاهرة جنوب غربي محافظة صعدة، المعقل الرئيس للميليشيات، أقصى شمال البلاد.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قوله إن إتلاف الكميات الكبيرة من تلك الألغام جاء بعد أن انتزعها الجيش خلال الأيام الماضية من المناطق المحررة قبالة جبل الخرشعي بالملاحيظ التابعة لمديرية الظاهر بصعدة.

ووفق المصدر، تنوعت الألغام بين عربات وعبوات ناسفة، زرعها الانقلابيون في الطرقات والمزارع والأماكن العامة، حيث تعمدت الميليشيات تمويه الألغام بهدف الإضرار المباشر بالمدنيين.

كما أكد أن الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني تواصل تنفيذ عمليات مسح للمناطق المحررة وتطهيرها من الألغام الحوثية، في إطار حرصها الدائم على حياة المواطنين وممتلكاتهم وبما يمكنهم من ممارسة حياتهم بأمن وسلام.

في السياق ذاته، أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام" عن إتلاف وتفجير عشرات الألغام والقذائف غير المتفجرة التي زرعتها الميليشيات في مديرية صرواح بمحافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

وقال المشروع في بيان إن فريق "مسام" أتلف عشرات الألغام والقذائف غير المتفجرة التي تعد حصيلة ما تم نزعه من قبل الفريق في منطقة تباب المصارية خلال الشهر الماضي.

وانتزع "مسام"، منذ بدايته وحتى نهاية الشهر الماضي، 74115 لغماً زرعها الحوثيون في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولوا إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة.

وتقول تقارير دولية إن ألغام الحوثي قتلت نحو 149 طفلاً، وأصابت 579 آخرين، بينهم إعاقات مزمنة، في عدد من المحافظات اليمنية، تصدرتها محافظتي تعز والحديدة.