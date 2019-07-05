في معقل الحوثي.. تقدم جديد للجيش اليمني

واصلت قوات الجيش اليمني، بإسناد جوي من مقاتلات تحالف دعم الشرعية، تقدمها الميداني في جبهة محور رازح غرب محافظة صعدة، المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي أقصى شمال البلاد.

وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني أن قواته تمكنت من السيطرة الكاملة على بيت حشران ومعتق العتم والعريشة ومواقع أخرى في مديرية رازح.

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وأكد أن قوات الجيش الوطني تسيطر نارياً على مواقع الانقلابيين المتمركزين في آل زاهر وآل شرقة والوحدة الصحية في المديرية ذاتها، وسط تقهقر كبير في أوساط عناصر الميليشيات.

وأوضح أن السيطرة على هذه المواقع جاءت عقب مواجهات ضارية خاضها الجيش الوطني ضد ميليشيات الحوثي التي لاذت عناصرها بالفرار باتجاه بني معين وآل علي.

في السياق ذاته، دمرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية بعدة غارات جوية عيارات ثقيلة للميليشيات، كما استهدفت بغارات أخرى مواقعهم وتحصيناتهم في المنطقة ذاتها.

إلى ذلك تمكن الفريق الهندسي لنزع الألغام من نزع أكثر من عشرين لغماً أرضياً وعبوة ناسفة زرعتها الميليشيات جوار مساكن المواطنين وداخل مزارعهم وفي الطرقات العامة.

كما تلقت الميليشيات الحوثية ضربات موجعة وخسائر فادحة في العتاد والأرواح بجانب فقدانها مواقع استراتيجية مهمة في رازح، بحسب ما ذكره موقع الجيش اليمني.

وتشهد جبهة رازح معارك هي الأعنف منذ يومين بين قوات الجيش الوطني والميليشيات الحوثية.

يشار إلى أن الجيش اليمني، مدعوماً من قوات التحالف، يخوض عمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات محافظة صعدة.