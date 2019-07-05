قناصة الحوثي يصيبون المدنيين.. وألغامهم تقتل المسعفين

قتل مسعفان وأصيب 3 مدنيين، بينهم امرأة، على يد ميليشيات الحوثي، في مدينة حيس جنوب الحديدة غربي اليمن.

ونقل الإعلام العسكري التابع للمقاومة اليمنية، عن مصادر محلية، أن مواطناً من أهالي مدينة حيس أصيب بطلق ناري اخترق فخذه فيما أصيبت زوجته إصابة طفيفة من سلاح قناصة الميليشيات الحوثية المتمركزة في مناطق نائية شمال المدينة.

موضوع يهمك قالت البعثة الأميركية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة طلبت اجتماعا خاصا لمجلس محافظي... واشنطن تطلب اجتماعاً خاصاً لـ"الطاقة الذرية" حول إيران أميركا

وأضافت المصادر أن فرق الإنقاذ حركت سيارة إسعاف لإنقاذ الجريحين وفي الطريق انفجرت بهم عبوة ناسفة زرعتها الميليشيات الحوثية في الخط العام ما أسفر عن مقتل اثنين من المسعفين فيما أصيب سائق السيارة.

إلى ذلك، عاودت الميليشيات الحوثية القصف والاستهداف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على مواقع القوات المشتركة في الأطراف الجنوبية لمدينة التحيتا وداخل المدينة غداة مواجهات عنيفة كسرت هجومين للميليشيات.

وأوضحت مصادر ميدانية وعسكرية أن ميليشيات الحوثي عاودت، الجمعة، القصف واستهداف مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة وفي الأحياء الشرقية داخل المدينة بشارع الخمسين.

وطبقاً للمركز الإعلامي لألوية العمالقة، أقدمت الميليشيات الحوثية على قصف مواقع القوات المشتركة في كل من شمال وشرق مديرية الدريهمي بمدافع الهاون الثقيلة من عيار 120 كما استهدفتها بالأسلحة الرشاشة المتوسطة بمعدلات البيكا وبالأسلحة القناصة.