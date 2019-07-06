شاهد قصف مخبأ مشرف الحوثيين في الساحل الغربي

أكد الإعلام العسكري التابع للمقاومة اليمنية أن مشرف عام الميليشيات الحوثية وقائد محورها المتحرك في الساحل الغربي، المدعو طالب سفيان، المكنى أبو طالب السفياني، قتل في الساعات الماضية مع عدد من عناصر الانقلابيين، بينهم اثنان من مرافقيه، على يد القوات المشتركة التي وضعت حداً لمحاولات اجتياز الميليشيات خطوط التماس داخل مدينة الحديدة غرب اليمن لنسف اتفاق السويد.

وحاولت الميليشيات التقدم للمرة السادسة صوب الأحياء السكنية المحررة مستخدمة مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة قبل أن يتم إخمادها بضربة نوعية استهدفت قيادة الهجوم، وفق إعلام المقاومة اليمنية.

كما تمكنت مدفعية ألوية حراس الجمهورية، بحسب إعلام المقاومة اليمنية، من قتل المدعو أبو طالب بقصف مخبئه بعد أن نجحت وحدات الاستطلاع في رصد تحركاته وتحديد مكان تواجده.

ووزع الإعلام العسكري التابع للمقاومة اليمنية مشاهد قال إنها للحظة مقتل السفياني.

وتولى السفياني قيادة 6 عمليات عسكرية واسعة داخل مدينة الحديدة خلال الأسابيع القليلة الماضية في نقض صارخ لاتفاق السويد.

يشار إلى أن مشرف الحوثيين في الساحل الغربي يبلغ 40 عاماً، وهو من مديرية سحار محافظة صعدة، ويعد من أصدقاء مؤسس الميليشيات، حسين الحوثي. وشارك في حروب صعدة الست، كما شارك إلى جانب القتيل طه المداني في قيادة الانقلابيين أثناء اجتياح عدن عام 2014.