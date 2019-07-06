صاروخ حوثي يستهدف مخيم نازحين في الحديدة.. ويصيب طفلين

استهدفت ميليشيات الحوثي بصاروخ كاتيوشا أحد مخيمات النازحين جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن، ما أسفر عن إصابة طفلين.

وقالت مصادر محلية إن الانقلابيين المتمركزين في المناطق النائية بمديرية حيس، أطلقوا صاروخ كاتيوشا في وقت متأخر من مساء الجمعة، على مخيم العليلي للنازحين في مديرية الخوخة جنوب الحديدة.

وأفادت مصادر طبية بأن الحصيلة الأولية لضحايا الصاروخ الحوثي على مخيم العليلي للنازحين أدى إلى إصابة كل من الطفلة انتصار عبدالله زهير، البالغة 9 أعوام، والتي بترت ساقاها بعد تهشمهما، وشقيقها عبدالرحمن عبدالله زهير، الذي أصيب بجروح خطيرة. وقد نقل الطفلان إلى مستشفى الخوخة الميداني لتلقي الإسعافات الأولية، وفق المصادر.

وكانت ميليشيات الحوثي قد استهدفت مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي مخيم بني جابر في مديرية الخوخة بثلاث قذائف، ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات من سكان مخيم النازحين، معظمهم من النساء والأطفال.