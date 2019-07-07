الحديدة.. إبطال "صاروخ بحري" حوثي قرب الدوار الكبير

عثرت الفرق الهندسية لنزع الألغام التابعة لقوات المقاومة اليمنية المشتركة بمحافظة الحديدة، على صاروخ بحري تركته ميليشيات الحوثي قرب الدوار الكبير بمدينة الحديدة غرب البلاد.

ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة عن أحد الخبراء التابعين للفرق الهندسية قوله: "عثرنا على صاروخ بحري أثناء تمشيطنا للمناطق التي كانت تسيطر عليها الميليشيات الحوثية داخل مدينة الحديدة".

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وأضاف "إن الصاروخ يحتوي على كمية كبيرة من المتفجرات، وتم إعطاب مفعولها من قبل المختصين الفنيين".

يشار إلى أن وحدات الهندسة التابعة للمقاومة المشتركة، فككت خلال الفترة الماضية كميات كبيرة من الألغام البحرية التي خلفتها الميليشيات الحوثية.

وكان تقرير أممي أكد ازدياد التهديد الحوثي للأمن البحري في البحر الأحمر، مشيراً إلى امتلاكهم صواريخ مضادة للسفن وألغاماً بحرية ومراكب متفجرة ذاتية التوجيه.

وذكر خبراء لجنة العقوبات بشأن اليمن، في تقريرهم السنوي المرفوع لمجلس الأمن الدولي، أن الخطر المحدق بالنقل البحري التجاري في البحر الأحمر زاد بشكل كبير في عام 2018، رغم أن العدد الإجمالي للحوادث لم يكن أعلى مما كان في العام 2017.

وأشار تقرير الخبراء إلى قيام ميليشيات الحوثي باستهداف ناقلات النفط وسفن تحالف دعم الشرعية وسفن الإغاثة الدولية.

وأوضح أن الميليشيات الحوثية شنت هجمات متكررة على ناقلات نفط "تبلغ حمولتها 2.2 مليون برميل من النفط الخام. وكان يمكن أن يؤدي أي من هذه الهجمات إلى كارثة بيئية واقتصادية لليمن والمنطقة".