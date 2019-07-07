اليمن.. أرقام مرعبة لضحايا ألغام الحوثي في الجوف

عرض تقرير حقوقي نتائج عمليات الرصد والتوثيق لضحايا الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة الجوف شمال شرق اليمن، خلال الفترة من 2016 وحتى يونيو 2019.

ووثق التقرير الذي أعلنه مكتب حقوق الإنسان (حكومي)، في مؤتمر صحافي بمحافظة الجوف، الأحد، 14780 حالة انتهاك ارتكبتها ميليشيات الحوثي بحق المواطنين، جراء الألغام التي زرعتها في محافظة الجوف.

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وأفاد بمقتل 190 وإصابة 385 بين تشوهات وإعاقة وبتر تسببت بها ألغام ميليشيات الحوثي.

كما رصد أكثر من 105 حالات تدمير للسيارات والممتلكات العامة، بالإضافة إلى التسبب في قتل أكثر من 100 من المواشي ونزوح أكثر من 14000 حالة من أبناء المناطق التي زرعها الحوثيون بالألغام.

وقال مدير مكتب حقوق الإنسان في الجوف، عبدالهادي العصار، إن "ميليشيات الحوثي زرعت الآلاف من الألغام في جميع أنحاء مناطق المحافظة التي تمكنت من السيطرة عليها خصوصاً المناطق التي أجبرت فيها على الانسحاب والتراجع حيث عمدت إلى تفخيخها لتودي بحياة المئات من المواطنين وإصابة العديد بإعاقات كلية أو جزئية نتيجة فقدانهم لأطرافهم جراء الانفجار".

واعتبر العصار أن الألغام المزروعة أصبحت حرباً أخرى تسحق المواطنين وتضاعف الأزمة الإنسانية التي تمر بها محافظة الجوف، لافتاً إلى أن الميليشيات زرعت الألغام بكميات كبيرة وبأشكال مموهة وفي مساحات شاسعة وحيوية مرتبطة بحياة الناس اليومية كالمزارع وأماكن الرعي والطرقات الفرعية وفي جوانب خطوط الإسفلت الرئيسية وأيضاً في المدارس ودور العبادة وسائر المنشآت التي خضعت لسيطرتها بما في ذلك منازل المواطنين.

ووجه مدير مكتب حقوق الإنسان في الجوف، الشكر والتقدير للسعودية "على تدخلاتهم الإنسانية النوعية في هذا المجال لتخليص أبناء الجوف" من الألغام عبر مشروع مسام.