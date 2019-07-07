اليمن.. التحالف يستهدف معسكراً حوثياً في إب

شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، اليوم الأحد، غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي في أحد المعسكرات بمحافظة إب وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن مقاتلات التحالف شنت أربع غارات جوية على تجمعات للحوثيين في معسكر الحمزة الكائن بمديرية السبرة جنوب شرق المحافظة، دون معرفة الخسائر الناجمة عن القصف.

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وتأتي هذه الغارات بعد يومين على غارات جوية مماثلة استهدفت مواقع الحوثيين في المعسكر.

واستهدفت مقاتلات التحالف هذا المعسكر الذي يقع على الخط الرابط بين محافظتي إب والضالع، عشرات المرات، حيث يعتبر من أهم معسكرات التدريب الحوثية الذي تستعين به الميليشيات في تسيير عملياتها العسكرية في محافظات تعز والضالع والحديدة.

عملية عسكرية في الضالع

إلى ذلك، شنت القوات المشتركة من الجيش والمقاومة عملية عسكرية على مواقع ميليشيات الحوثيين في أطراف منطقة القفلة وفي منطقة الفاخر، كما استهدفت خط تعزيز الميليشيات الرابط بين منطقتي شليل العود في الضالع.

وأكدت مصادر ميدانية أن اشتباكات متقطعة دارت بين تشكيلات القوات المشتركة والمقاومة من جهة والميليشيات الحوثية من جهة ثانية في جبهة قفلة - شخب بشمال الضالع.

كما جرى تبادل قصف مدفعي كثيف في جبهة الفاخر شمال وشمال شرق مديرية قعطبة استهدفت خلاله ميليشيات الحوثي منازل المواطنين في قعطبة، وامتدت الاشتباكات إلى مناطق شليل وهجار.