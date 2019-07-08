الإرياني: إيران مستمرة بتسليح الحوثي وتتحدى مجلس الأمن

قالت الحكومة اليمنية إن استمرار نظام طهران في تزويد "ميليشيا الحوثي بالتكنولوجيا العسكرية والأسلحة النوعية من صواريخ باليستية وطائرات مسيرة وخبراء في صناعة وزراعة الألغام والعبوات الناسفة، تحدٍّ واضح وصريح للإرادة الدولية، وقرارات مجلس الأمن الدولي".

وأكّد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، الاثنين، أن معرض الميليشيا الحوثية الذي أعلنت عنه أمس، ومقارنته بالقطع ذاتها التي عرضها الحرس الثوري الإيراني في معرض افتتحه مطلع العام 2019م، يقدم أدلة وبراهين واضحة على مصدر الأسلحة الحوثية المستخدمة في قتل الشعب اليمني، واستهداف الأعيان المدنية في الجارة السعودية وتهديد الملاحة الدولية.

موضوع يهمك وصف وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اتفاق السويد الذي وقعته الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي الانقلابية برعاية الأمم... الإرياني: اتفاق السويد بات سلاحاً بيد الحوثي وإيران اليمن

كما أدان استمرار نظام إيران في تزويد الميليشيا الحوثية بالأسلحة المهربة، والتكنولوجيا العسكرية المستخدمة في عملياتها الإرهابية التي تستهدف المدنيين، وتساهم في تقويض جهود حل الأزمة بطريقة سلمية، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

خطوات جدية

كذلك جدد وزير الإعلام اليمني مطالبة المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن باتخاذ خطوات أكثر جدية لوقف الانتهاكات الإيرانية السافرة لحظر توريد الأسلحة للميليشيا الحوثية، لافتاً إلى أن ذلك "ساهم في إطالة أمد الحرب وتفاقم الأوضاع والمعاناة الإنسانية، وتزايد عدد الضحايا بين المدنيين، والاعتداء على دول الجوار وتهديد الأمن الإقليمي والدولي".

يذكر أن ميليشيات الحوثي كانت قد أقامت معرضاً للصناعات العسكرية، افتتحه، الأحد، رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى القيادي الحوثي مهدي المشاط، يضم صواريخ مجنحة، وطائرات مسيرة، زعمت أنها صناعة محلية.