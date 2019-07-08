اليمن.. نزع 795 لغماً حوثياً خلال أسبوع

أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن (مسام)، الاثنين، انتزاع 795 لغماً زرعتها ميليشيات الحوثي، وجرت عملية التطهير خلال الأسبوع الأول من يوليو/تموز.

وقال مدير عام مشروع "مسام"، أسامة القصيبي في بيان، إن فِرَق المشروع نزعت خلال الأسبوع المذكور 267 لغماً مضادًّا للدبابات، و5 ألغام مضادة للأفراد.

وأضاف القصيبي أن الفِرَق نزعت خلال ذات الفترة 513 ذخيرة غير منفجرة و10 عبوات ناسفة.

وذكر أن إجمالي ما نزعته الفرق الميدانية منذ انطلاق المشروع حتى الآن 74.910، تنوعت بين ألغام وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة وذخائر زرعتها ميليشيات الحوثي في العديد من مناطق اليمن.

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وبات اليمن أكبر دولة ملغومة بعد الحرب العالمية الثانية، ووفقاً لتقرير حكومي، حيث زرعت ميليشيات الحوثي ما يزيد على مليون لغم في مختلف المناطق، أكبرها الحديدة ثم تعز.

ومنح الدعم المقدم من إيران وحزب الله الإرهابي، ميليشيات الحوثي قدرة على تصنيع الألغام مئات الأشكال، محلية الصنع، لمجسمات تتماهى مع الطبيعة، وتماثل بعضها الصخور وحتى ألعاب الأطفال ومواد البناء، وتشكل في مجملها خطرا بالغا ضد المدنيين وتعمل بدواسات فردية وحرارية مرتجلة، بحسب ما ذكره خبراء عسكريون.

وكان المدير التنفيذي للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، مطهر البذيجي، طالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في دورته المنعقدة حالياً بمدينة جنيف، بالضغط على ميليشيات الحوثي للكشف عن خرائط وحقول الألغام التي زرعتها، وإجبارها على التوقف عن زرع المزيد من الألغام.