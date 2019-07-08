الجيش اليمني يُسقط طائرة استطلاع للحوثيين جنوب الحديدة

أعلنت القوات الحكومية اليمنية في جبهة الساحل الغربي لليمن أنها أسقطت، صباح الاثنين، طائرة استطلاع مسيّرة تابعة لميليشيات الحوثي في مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة.

وقال الناطق الرسمي لألوية العمالقة، مأمون المهجمي، إن الطائرة كانت تقوم بمهمة استطلاعية فوق مناطق المحور العملياتي للقوات المشتركة شرق مدينة الدريهمي.

وتم إسقاط الطائرة في قرية "كُويْع" من قبل قوات الزرانيق التهامية العاملة ضمن القوات المشتركة.

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وطوّر الحوثيون من قدراتهم في استخدام الطائرات المسيرة بالتعاون مع إيران.

واستخدم الحوثيون الطائرات المسيرة أيضا في شن هجمات إلى جانب مهام الاستطلاع.

وأعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أنها تستهدف على نحو مستمر المنشآت الحوثية التي تعمل على تطوير وتشغيل الطائرات المسيرة.