معسكرات طائفية حوثية لضم الأطفال لصفوف القتال

دانت وزارة الشباب والرياضة اليمنية الممارسات الحوثية التي ترقى إلى جرائم حرب، من خلال استقطاب الأطفال وتجنيدهم وتضليلهم بأفكار طائفية إرهابية، عبر المراكز الصفية.

وقالت الوزارة في الاجتماع الدوري للمجلس في عدن، إن ما تقوم به ميليشيات الحوثي من عمل يرتقي إلى جرائم الحرب يتم من خلاله دعوة الأطفال إلى المعسكرات الصفية.

وأشارت الوزارة إلى أن الهدف من تلك المراكز هو التأثير على النشء وتضليلهم بأفكار هدامة غريبة قادمة من إيران، تخلق جيلا مشوها يسهل استغلاله ضد الشعب والوطن.

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وأوضحت أنه يتم إرغام الأطفال والطلبة على الالتحاق بتلك المخيمات لإخضاعهم إلى ما يسمونها الدورات الثقافية الإجبارية بقصد نسف النسيج الاجتماعي اليمني ونشر أفكار الضلال.

ودعت الوزارة المنظمات المهتمة بشؤون الأطفال ومنظمات المجتمع المدني، اعتبار ما تقوم به ميليشيا الحوثي من عمل بحق الأطفال والناشئين من أبناء اليمنيين عبر ما يسمى المخيمات الصفية جريمة بحق الإنسانية.

وناشدت الآباء والأمهات الحفاظ على أولادهم بمنعهم من الالتحاق بهذه المعسكرات الهدامة.