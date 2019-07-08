ميليشيا الحوثي تجوع اليمنيين.. ومستوى الأمن الغذائي بخطر

اتهمت اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للحكومة الشرعية اليمنية، ميليشيات الحوثي الانقلابية، بالإصرار على تعميق الأزمة الإنسانية في اليمن، والمتاجرة بها في أروقة الأمم المتحدة.

وقالت اللجنة في بيان إن القيود المفروضة من قبل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في الممرات بمناطق سيطرتها أدت لتدهور الأوضاع الإنسانية عقب انخفاض مخزون الأمن الغذائي إلى مستويات خطيرة.

وأوضحت أن الأزمة الإنسانية تزداد قتامة في مناطق سيطرة الانقلاب جراء الحصار والمنع والجمارك والضرائب الكبيرة غير الشرعية المفروضة على مستوردي الغذاء والدواء.

وأكد البيان أن مستوردي الغذاء لم يعودوا قادرين على إيصال بضائعهم لمناطق سيطرة الحوثيين ولفترة تجاوزت الأشهر.

وأضاف "بينما تتدفق المساعدات الإنسانية واستمرار جسر الإغاثة والدعم الاقتصادي من المملكة العربية السعودية تقف نقاط الحوثيين سداً أمام تدفق تلك البضائع".

وحذرت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة الشرعية في بيانها من أن الإجراءات الحوثية تسببت في انخفاض منسوب مخزون الغذاء الآمن إلى مستويات خطيرة، وأدى لتدهور الأوضاع الإنسانية.

وأشارت إلى أن ميليشيا الحوثي خلقت حصاراً جماعياً على اليمنيين في مناطق سيطرتها من أجل استثمارهم كورقة سياسة في أروقة المجتمع الدولي ضد الحكومة المعترف بها دولياً.

ودعت اللجنة الاقتصادية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي للقيام بواجبهم وإلزام الحوثيين بفك الحصار والسماح بمرور الغذاء والدواء بلا قيود وإلغاء جميع الاستحداثات الضريبية والجمركية غير الشرعية وغير القانونية.