وزير الأوقاف اليمني: ميليشيا الحوثي فجرت 76 مسجداً

كشف وزير الأوقاف والإرشاد اليمني، أحمد عطية، الاثنين، عن جانب من الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق المساجد ودور القرآن والعبادة، منذ انقلابها على السلطة الشرعية أواخر العام ٢٠١٤م.

وقال عطية، في تصريح صحافي، إن الانتهاكات الحوثية تنوعت بين تفجير المساجد ونسفها بالكامل وأخرى حولتها إلى مخازن للأسلحة والتموين العسكري، وكذلك مساجد جعلت منها مجالس لتناول القات وإقامة المهرجانات والفعاليات الطائفية.

وأكد أن المساجد التي تم تفجيرها بلغت ما يقارب 76 جامعا، في تعمد واضح من هذه الميليشيات وفي استفزاز واضح لمشاعر الناس من خلال تدمير المقدسات الدينية.

ولفت إلى أن اليمن لم يشهد عهداً تم إهانة المساجد ودور القرآن الكريم ومدارس التحفيظ وتدميرها وخرابها إلا في عهد ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وبين أن هناك خطوطا حمراء ومقدسات تعارف عليها اليمنيون وهي المساجد، ودور القرآن الكريم، وأماكن التعليم والأسواق، والأطفال والنساء لكن، ميليشيا الانقلاب داست على كل هذه المقدسات وجعلتها مستباحة.

يشار إلى أن ميليشيا الحوثي عمدت منذ بدء تحركاتها للانقلاب على تفخيخ ونسف المساجد ودور القرآن في عمليات ممنهجة لتدمير المراكز الدينية، والتي بدأت بتفجير دار الحديث التابع للسلفيين في منطقة دماج في محافظة صعدة شمالي اليمن.