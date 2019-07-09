الضالع.. مقتل 20 حوثيا بينهم قيادي بارز وأسر 13 آخرين

لقي 20 عنصراً من ميليشيا الحوثي الانقلابية بينهم قيادي بارز مصرعهم، وأسِر 13 آخرون، اليوم الثلاثاء، في مواجهات مع الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية بمديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوبي اليمن.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني أن قوات الجيش أفشلت محاولة تسلل لميليشيا الحوثي باتجاه منطقتي "باب غلق وشخب" بمديرية قعطبة.

وأكد أن المواجهات أسفرت عن مصرع 20 حوثياً، بينهم قيادي بارز يدعى "أبو محمد السفياني" وجرح آخرين، بالإضافة إلى تدمير أسلحة.

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وأشار إلى أن قوات الجيش اليمني أفشلت محاولة تسلل أخرى للميليشيا على مواقع قرية المشاريح شمال غرب جبهة حجر.

في السياق نفسه، تمكنت قوات الجيش من أسر القيادي الحوثي البارز المدعو "أبو قاسم عادل أحمد العباد" و12 من مرافقيه في منطقة شخب غرب مديرية قعطبة شمالي المحافظة.

وأوضح الجيش اليمني أن عملية أسر أبو قاسم ومرافقيه على يد تعزيزات قتالية كانت في طريقها إلى مواقع الميليشيا بـ"حبيل الكلب".

ولفت إلى أن قوات الجيش استعادت أسلحة وذخائر ضمن تعزيزات كانت على متن الطقم الذي كان يقل القيادي ومرافقيه.