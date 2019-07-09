شاهد.. التحالف يدمر غرف اتصالات حوثية في صعدة

أعلن الجيش اليمني، الثلاثاء، عن إحراز تقدم جديد في مديرية باقم شمال محافظة صعدة المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي الانقلابية، أقصى شمال البلاد.

وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني، أن قوات اللواء الثالث حرس حدود، تمكنت من تحرير عدد من التباب المحيطة بمركز مديرية باقم من الاتجاه الشمال الغربي، عقب مواجهات خاضتها مع ميليشيا الحوثي.

وقال إن المواجهات أسفرت عن مقتل 23 عنصراً من الميليشيات الحوثية وجرح آخرين، علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة لها.

كما استعادت قوات الجيش خلال المعارك، كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة.

في الأثناء، دمرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، بعدد من الغارات غرف اتصالات عسكرية متطورة بمديرية كتاف محافظة صعدة كانت تستخدمها الميليشيات الحوثية في اتصالاتها الميدانية والسيطرة والتحكم في مسرح العمليات القتالية.

وذكر المركز الإعلامي لمحور كتاف، أن الغارات الجوية أسفرت عن تدمير غرفة اتصالات متطورة في مركز مديرية كتاف والثانية فوق مرتفعات جبال العشة والثالثة في قرية حمدات بمحيط مركز المديرية، لافتاً إلى أن هذه الغارات أدت إلى مقتل عدد من عناصر الميليشيات كانت تتواجد داخل المباني المستهدفة.

وأكد أن تدمير هذه الغرف المستخدمة في الاتصالات العسكرية للميليشيات يأتي بعد عملية رصد دقيقة للمواقع المذكورة.

ونشر المركز الإعلامي مقطع فيديو يوضح تدمير طيران التحالف لغرف الاتصالات العسكرية الحوثية.