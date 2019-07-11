اليمن.. إسقاط طائرة مسيّرة "إيرانية" في تعز

أسقطت قوات الجيش اليمني، اليوم الخميس، طائرة مسيّرة تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية في مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن).

وأوضح مصدر عسكري، أن الطائرة كانت تقوم بمهمة استطلاعية فوق مناطق الجيش في معسكر الدفاع الجوي بالجبهة الشمالية الغربية لمدينة تعز.

وأكد الموقع الرسمي للجيش اليمني، أنه تبيّن بعد فحص حطام الطائرة أنها إيرانية الصنع.

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وكانت قوات الجيش الوطني في تعز، أسقطت طائرتين مسيرتين لميليشيا الحوثي الانقلابية، في أكتوبر الماضي، الأولى شرقي مدينة تعز والثانية جنوبي المدينة.

وكثفت ميليشيات الحوثي مؤخراً من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية والتي قال تقرير للجنة خبراء الأمم المتحدة إنها "مجمّعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن".

وأوضح تقرير الخبراء أن طائرتي "قاصف" أو "المهاجم" الحوثيتين متطابقتين تقريباً في التصميم والأبعاد والقدرات لـ"أبابيل" التي تصنعها شركة إيرانية لصناعة الطائرات.