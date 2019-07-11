فيديو مؤلم.. مسنة تحرق ثيابها بعد نهب الحوثيين أرضها

تداول ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير لامرأة مسنة تشكو من محاولة نافذين في ميليشيا الحوثي الانقلابية السطو على قطعة أرض تملكها في العاصمة صنعاء.

موضوع يهمك أصدرت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية في العاصمة اليمنية صنعاء، حكماً بتأييد... أول يمنية يعاقبها الحوثيون بتهمة سياسية.. هذه قصتها اليمن

وفي الفيديو، تظهر امرأة تبدو في العقد السادس من العمر، وبجانبها امرأة أخرى من قريباتها، تناشد سلطات الأمر الواقع الحوثية، في صنعاء، بالتدخل ومنع محاولة السطو على أرضها.

وتقول المرأة المسنة في الفيديو: "اقطعوا رؤوسنا.. اسجنونا.. لكن احنا يمنيين وهذه الأرض حقنا".

وأضرمت المرأة النار في قطع من ملابسها، تعبيراً عن حجم الظلم والقهر الذي تتعرض له، من قبل نافذين في ميليشيا الحوثي، يريدون نهب قطعة أرض خاصة بها بالقوة.

وتؤكد مصادر محلية متطابقة أن الميليشيات الحوثية حولت المناطق التي تحت سيطرتها إلى مسرح لعمليات السطو على ممتلكات المواطنين. وأوضحت المصادر أن قيادات الميليشيا العليا اتخذت سلوكاً عاماً تحتذي به القيادات الوسطى للجماعة، وحتى أولئك المشرفين على مستوى المديريات الذين يمارسون ظلماً وعمليات نهب وسطو على ممتلكات المواطنين.