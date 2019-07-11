لقاء بين بومبيو وغريفثس حول الأزمة اليمنية

في مسعى لتحريك الملف اليمني، التقى وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس، بعد جولة للأخير في كل من الرياض وأبوظبي وموسكو ومسقط. جولة وصفها المبعوث الأممي لصحيفة "الشرق الأوسط" بالناجحة جداً، كاشفاً عن استئناف المشاورات مع الجانب الحكومي والجماعة الحوثية في أقرب وقت، وفق المرجعيات الثلاث، دون أن يحدد موعداً لذلك.

كان لي نقاش مثمر مع الوزير بومبيو اليوم في وزارة الخارجية الاميركية. ناقشنا السبل لمساعدة الأطراف على وضع حد للنزاع في #اليمن وتنفيذ اتفاقية استوكهولم. لقد عبرت له عن امتناني لدعم الولايات المتحدة والتزامه @UNNewsArabic @USAbilAraby @SecPompeo @StateDept @USUN — OSE_Yemen (@OSE_Yemen) July 10, 2019

بومبيو، الذي أثنى على جهود المبعوث الأممي لمحاولاته المستمرة لدفع العملية السياسية في اليمن، ناقش مع غريفثس آخر التطورات على المسار السياسي في اليمن، معرباً عن قلقه إزاء الهجمات المتزايدة للميليشيات الحوثية المدعومة من إيران على الأراضي السعودية، والتي تؤدي، بحسب قول بومبيو، إلى تفاقم الصراع وتعميق عدم الثقة.

من جهته، علق غريفثس على اللقاء من خلال "تويتر" قائلاً: "كان لي نقاش مثمر مع الوزير بومبيو اليوم في وزارة الخارجية الأميركية. ناقشنا السبل لمساعدة الأطراف على وضع حد للنزاع في اليمن وتنفيذ اتفاقية استوكهولم. لقد عبرت له عن امتناني لدعم الولايات المتحدة والتزامها".

لقاء بومبيو وغريفثس جاء متزامناً مع دعوة صادرة من الحكومة اليمنية للمجتمع الدولي بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ضد إيران التي تصر على إطالة أمد الحرب في اليمن.

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مجلس الوزراء اليمني جدد في اجتماعه الأسبوعي الأخير إدانته لاستمرار النظام الإيراني بتزويد ميليشيا الحوثي بالأسلحة والتكنولوجيا العسكرية التي تستخدمها في عملياتها الإرهابية ضد المدنيين وتقويض جهود حل الأزمة سلمياً.

المجلس اعتبر في هذا السياق أن معرض ميليشيات الحوثي للصناعات العسكرية الأخير، يقدم أدلة واضحة على مصدر الأسلحة الحوثية المستخدمة في قتل الشعب اليمني، واستهداف الأعيان المدنية في السعودية، وفي تهديد الملاحة الدولية.