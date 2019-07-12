الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في البيضاء

أعلن الجيش اليمني، الجمعة، تحرير مواقع جديدة من سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية بمحافظة البيضاء (وسط البلاد).

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، عن قائد اللواء 173مشاة العميد صالح المنصوري قوله، إن "قوات الجيش الوطني نفذت اليوم هجوماً على عدة مواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثي بجبهة ناطع شمال البيضاء".

وأضاف، أن قوات الجيش تمكنت من تحرير ما تبقى من سلسلة جبال "صوران" وأجزاء كبيرة من جبل "الرفص"، إلى جانب تحرير عدد من المواقع في سلسلة جبال "البرك".

ولفت العميد المنصوري، إلى أن المعركة ما زالت مستمرة حتى اللحظة وسط تقدم متواصل لأبطال الجيش.

وأكد أن المعارك أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 10 من عناصر الميليشيات وإصابة آخرين، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية.