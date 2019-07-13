اليمن.. مقتل 20 حوثياً بصرواح ومواجهات في الجوف

قتل 20 عنصراً حوثياً، السبت، في كمين للجيش اليمني بجبهة صرواح غرب محافظة مأرب، شرق البلاد.

وبحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة، فإن 20 عنصراً من ميليشيات الحوثي الانقلابية على الأقل قتلوا، وأصيب آخرون، في كمين محكم للجيش الوطني، بجبهة صرواح غرب محافظة مأرب.

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ولقي كذلك عدد من عناصر الميليشيا الحوثية أيضاً مصرعهم، السبت، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني غرب محافظة الجوف، شمال شرقي اليمن.

وقال قائد اللواء 22 مشاة العميد عبده المخلافي، إن المواجهات دارت قرب تبة "قعيطة" بسلسلة جبال حام، شمال مديرية المتون.

وأوضح أن الميليشيات كانت تحاول استعادة تبة "القعيطة"، إلا أن قوات الجيش أفشلت تلك المحاولة، وكبدتها قتلى وجرحى في صفوفها.

ولفت إلى أن قوات الجيش فككت عبوتين ناسفتين، وُضعت بالقرب من مواقعها في المنطقة ذاتها.