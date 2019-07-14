أب يمني يقتل مشرفاً حوثياً زجَّ بنجله إلى جبهات الموت

أقدم أب يمني على قتل قيادي حوثي واثنين من مرافقيه، بعد أن أعاد إليه نجله جثة هامدة عقب التغرير به وإرساله إلى إحدى جبهات القتال الحوثية ضد الشعب اليمني.

وأفاد مصدر أمني بأن أحد المواطنين ويدعى (س ن) قتل المشرف الحوثي في منطقة "سنحان" جنوب شرقي العاصمة صنعاء، المدعو أبو علي الشيعاني واثنين من مرافقيه.

وبحسب ما نقلته مواقع إخبارية محلية عن المصدر الأمني، فإن المواطن قتل المشرف الحوثي في المنطقة أبو علي الشيعاني، بعد أن أصيب بحالة هستيرية عقب إيصال المشرف الحوثي جثة نجله، الذي قتل في إحدى جبهات القتال مع الميليشيات، مؤكداً أن المواطن قام بقتل المشرف الشيعاني واثنين من مرافقيه.

وتكررت في الآونة الأخيرة حوادث قتل المشرفين الحوثيين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات لأسباب متعددة، بينها الزج بالأطفال إلى جبهات القتال دون علم آبائهم، كان آخرها مقتل المشرف الحوثي "زيد البرطي" بمديرية "الحشا" في الضالع.

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ومنذ انقلاب ميليشيا الحوثي على السلطة الشرعية وسيطرتها على صنعاء ومدن أخرى، عملت على تعيين قيادات موالية لها في المدن والقرى والأحياء السكنية، تحت مسمى "مشرفين"، لهم صلاحيات مطلقة في إدارة الشؤون الأمنية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، كما أن للمشرفين الدور الأكبر في رفد جبهات القتال بالمجندين الموالين لجماعة الحوثي.

وكان وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد عسكر، اتهم مؤخراً ميليشيات الحوثي بالزج بأكثر من 30 ألف طفل للقتال في خطوط المواجهات والنقاط العسكرية داخل المحافظات التي تسيطر عليها.

وأكد أن الميليشيات "تمنع الأطفال من الذهاب إلى مدارسهم، وتأخذهم إلى جبهات القتال من دون تدريب وتأهيل"، وقال إن "هذا الوضع سيمثل قنبلة موقوتة".