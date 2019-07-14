الجيش اليمني ينتزع مواقع جديدة من قبضة الحوثيين بالجوف

انتزعت قوات الجيش اليمني، الأحد، مواقع جديدة من قبضة ميليشيا الحوثي الانقلابية، في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، شمال شرق البلاد.

وقال أركان حرب محور الجوف العميد صادق العكيمي "إن قوات الجيش حررت، جبال "رأس التمساح" وجبال "السواد"، في جبهة السليلة بمديرية خب والشعف، عقب عملية التفاف نفذتها على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي الانقلابية".

وأكد العميد العكيمي أن العملية أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا.

ولفت، إلى أن قوات الجيش أسرت ثلاثة من عناصر الميليشيا، واستعادت كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة.

إلى ذلك لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي مصرعهم، مساء السبت، أثناء محاولتهم التسلل باتجاه مواقع للجيش الوطني في الجبهة ذاتها.

ونشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، مقطع فيديو لجانب من المعارك التي تخوضها قوات الجيش ضد الميليشيات الانقلابية بمحافظة الجوف.